Горы мусора, которыми завален Ольхон, проверяют следователи и прокуратура

Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для следственных мероприятий стали сообщения в соцсетях о том, что «тонны отходов раскиданы по всему поселку Хужиру»:
«Мусор в населенном пункте хранится на полигоне, но временное хранилище переполнено», — уточнили в Следкоме, отметив, что «доклад о ходе процессуальной проверки по факту загрязнения природной среды» затребовал председатель СК России.
Со своей стороны, исполнение природоохранного и экологического законодательства на Ольхоне проверяет региональная прокуратура, заодно контролируя «ход и результаты процессуальной проверки, организованной СК» и «проверяя законность принятых следователями решений».
Напомним, что сложная пожароопасная ситуация сохраняется на острове с первой декады мая. Самый популярный маршрут — «Север острова Ольхон» — не принимает гостей с 8 мая.