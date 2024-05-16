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Горы мусора, которыми завален Ольхон, проверяют следователи и прокуратура

Приангарским Следственным комитетом начата проверка по факту загрязнения природной среды на Ольхоне, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Прокуратура Иркутской области

Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для следственных мероприятий стали сообщения в соцсетях о том, что «тонны отходов раскиданы по всему поселку Хужиру»:

«Мусор в населенном пункте хранится на полигоне, но временное хранилище переполнено», — уточнили в Следкоме, отметив, что «доклад о ходе процессуальной проверки по факту загрязнения природной среды» затребовал председатель СК России.

Со своей стороны, исполнение природоохранного и экологического законодательства на Ольхоне проверяет региональная прокуратура, заодно контролируя «ход и результаты процессуальной проверки, организованной СК» и «проверяя законность принятых следователями решений».

К слову, 15 мая из-за высокого класса пожарной опасности (4 из 5) и обнаруженного вечером 14 мая пожара в труднодоступной лесной части острова были закрыты все туристические маршруты на Ольхоне.

Напомним, что сложная пожароопасная ситуация сохраняется на острове с первой декады мая. Самый популярный маршрут — «Север острова Ольхон» — не принимает гостей с 8 мая.

экология