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В столичном хокимияте рассказали, в какие детсады можно попасть без очереди

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Ташкента опубликовал перечень государственных детских садов, попасть в которые можно без очереди детям из любого района столицы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В числе государственных организаций дошкольного образования, находящихся в ведении Управления дошкольного и школьного образования Ташкента — следующие детсады:

  • Алмазарский район: №№ 8, 65, 94, 181;
  • Бектемирский район: №№ 572, 573;
  • Мирабадский район: №№ 66, 85, 135, 195, 507;
  • Мирзо-Улугбекский район: №№ 72, 83, 134, 270, 466, 456;
  • Сергелийский район: № 96;
  • Учтепинский район: №№ 224, 328, 334, 361, 397, 409, 514, 529, 604;
  • Чиланзарский район: №№ 7, 266, 291, 526;
  • Шайхантахурский район: №№ 21, 84, 229, 461, 567, 607;
  • Юнусабадский район: №№ 33, 53, 136, 417, 485, 544;
  • Яккасарайский район: №№ 103, 132, 357, 362, 487;
  • Яшнабадский район: №№ 92, 237, 308, 373, 481, 529, 602.

Для оформления ребенка в эти ДОО нужно отправить заявление в Центр госуслуг. Запрос будет удовлетворен в кратчайшие сроки.

Отметим, что в эти детские сады будут принимать детей из любого района Ташкента..