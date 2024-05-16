В столичном хокимияте рассказали, в какие детсады можно попасть без очереди

В числе государственных организаций дошкольного образования, находящихся в ведении Управления дошкольного и школьного образования Ташкента — следующие детсады:
- Алмазарский район: №№ 8, 65, 94, 181;
- Бектемирский район: №№ 572, 573;
- Мирабадский район: №№ 66, 85, 135, 195, 507;
- Мирзо-Улугбекский район: №№ 72, 83, 134, 270, 466, 456;
- Сергелийский район: № 96;
- Учтепинский район: №№ 224, 328, 334, 361, 397, 409, 514, 529, 604;
- Чиланзарский район: №№ 7, 266, 291, 526;
- Шайхантахурский район: №№ 21, 84, 229, 461, 567, 607;
- Юнусабадский район: №№ 33, 53, 136, 417, 485, 544;
- Яккасарайский район: №№ 103, 132, 357, 362, 487;
- Яшнабадский район: №№ 92, 237, 308, 373, 481, 529, 602.
Для оформления ребенка в эти ДОО нужно отправить заявление в Центр госуслуг. Запрос будет удовлетворен в кратчайшие сроки.
Отметим, что в эти детские сады будут принимать детей из любого района Ташкента..