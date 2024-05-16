В Челябинской области у 14 человек заподозрили клещевой энцефалит

В Челябинской области по состоянию на 13 мая специалисты отметили 2864 случая укусов людей клещами. Пострадали в том числе 789 детей. У 14 укушенных врачи обнаружили признаки клещевого энцефалита и положили их в больницу, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Чтобы избежать неприятных последствий, южноуральцам посоветовали перед поездками на дачу, лесными прогулками, посещением кладбищ и других мест обитания клещей надевать одежду, максимально закрывающую тело. А также использовать отпугивающие спреи. По возвращении домой нужно обязательно осматривать себя и близких.
В случае присасывания клеща нужно обязательно обратиться в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства (в рабочие дни) или в травмпункт (в выходные). Клеща желательно сдать на исследование.