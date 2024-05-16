В Челябинской области у 14 человек заподозрили клещевой энцефалит

В Челябинской области по состоянию на 13 мая специалисты отметили 2864 случая укусов людей клещами. Пострадали в том числе 789 детей. У 14 укушенных врачи обнаружили признаки клещевого энцефалита и положили их в больницу, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.