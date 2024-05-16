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В Красноярске герою спецоперации вручили орден Мужества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Награду мужчина получил в родной школе.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В краевой столице наградили героя СВО, вручив ему орден Мужества. Награждение прошло в родной школе Максима, которую мужчина окончил 11 лет назад.

На спецоперацию Максим попал еще в начале мобилизации. Тогда он не побоялся и пошел защищать Родину, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Максиму Антипову всего 26 лет, и он уже настоящий герой своего Отечества. В самом начале мобилизации он не побоялся ответственности и ушел защищать Родину. А теперь, спустя 11 лет после окончания школы, Максим — пример для старшеклассников. Этот улыбчивый парень покорил меня с первых минут! Уверенный голос, военная подготовка, добрые глаза, а за спиной невероятная поддержка родных и близких», — отмечает глава Советского района Красноярска Елена Ланина.