В Красноярске герою спецоперации вручили орден Мужества

«Максиму Антипову всего 26 лет, и он уже настоящий герой своего Отечества. В самом начале мобилизации он не побоялся ответственности и ушел защищать Родину. А теперь, спустя 11 лет после окончания школы, Максим — пример для старшеклассников. Этот улыбчивый парень покорил меня с первых минут! Уверенный голос, военная подготовка, добрые глаза, а за спиной невероятная поддержка родных и близких», — отмечает глава Советского района Красноярска Елена Ланина.