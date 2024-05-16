Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибыл на север Омской области

По последней информации, уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима меньше чем за сутки поднялся на 3 см и достиг отметки 938 см. В Усть-Ишиме и населенных пунктах района продолжается эвакуация. Свои дома покинули порядка 2 тыс. человек.