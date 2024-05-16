Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибыл на север Омской области

Руководитель ведомства вместе с главой МЧС России Александром Куренковым оценят ситуацию с паводком в Усть-Ишиме.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и руководитель МЧС России Александр Куренков прибыли Усть-Ишим, где продолжается весенний паводок. О визите официальных лиц сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Федеральные чиновники оценят ситуацию и меры по сдерживанию весеннего паводка, бушующего в Усть-Ишимском районе.

— Сегодня вместе с главой МЧС России Александром Вячеславовичем Куренковым и Министром строительства и ЖКХ России Иреком Энваровичем Файзуллиным работаем в Усть-Ишимском районе. Встретимся с жителями, оценим оперативную обстановку. Ситуация, связанная с весенним паводком, остается в районе сложной, — сообщил Хоценко в телеграм-канале.

По последней информации, уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима меньше чем за сутки поднялся на 3 см и достиг отметки 938 см. В Усть-Ишиме и населенных пунктах района продолжается эвакуация. Свои дома покинули порядка 2 тыс. человек.