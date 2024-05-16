Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибыл на север Омской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и руководитель МЧС России Александр Куренков прибыли Усть-Ишим, где продолжается весенний паводок. О визите официальных лиц сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Федеральные чиновники оценят ситуацию и меры по сдерживанию весеннего паводка, бушующего в Усть-Ишимском районе.
— Сегодня вместе с главой МЧС России Александром Вячеславовичем Куренковым и Министром строительства и ЖКХ России Иреком Энваровичем Файзуллиным работаем в Усть-Ишимском районе. Встретимся с жителями, оценим оперативную обстановку. Ситуация, связанная с весенним паводком, остается в районе сложной, — сообщил Хоценко в телеграм-канале.
По последней информации, уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима меньше чем за сутки поднялся на 3 см и достиг отметки 938 см. В Усть-Ишиме и населенных пунктах района продолжается эвакуация. Свои дома покинули порядка 2 тыс. человек.