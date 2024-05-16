Дополнительные электрички выйдут на маршруты Красноярской железной дороги в связи с началом дачного сезона

Так, с 19 мая по воскресеньям в расписании появится 4 дополнительных электропоезда:
Красноярск — Кемчуг, отправление со станции Красноярск в 14:47, прибытие на станцию Кемчуг в 16:52;
Кемчуг — Красноярск Северный — Красноярск, отправление со станции Кемчуг в 17:00, отправление со станции Красноярск Северный в 19:33, прибытие на станцию Красноярск в 20:15;
Красноярск — Зеледеево, отправление со станции Красноярск в 17:53, прибытие на станцию Зеледеево в 19:35;
Зеледеево — Красноярск, отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Красноярск в 21:29.
Компания «Краспригород» просит пассажиров при планировании поездок заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием.
Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»