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Дополнительные электрички выйдут на маршруты Красноярской железной дороги в связи с началом дачного сезона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшие выходные на западном направлении Красноярской железной дороги начнут курсировать дополнительные электропоезда — они будут обслуживать самые востребованные у пассажиров «дачные» маршруты.

Источник: КрасЖД

Так, с 19 мая по воскресеньям в расписании появится 4 дополнительных электропоезда:


Красноярск — Кемчуг, отправление со станции Красноярск в 14:47, прибытие на станцию Кемчуг в 16:52;

Кемчуг — Красноярск Северный — Красноярск, отправление со станции Кемчуг в 17:00, отправление со станции Красноярск Северный в 19:33, прибытие на станцию Красноярск в 20:15;

Красноярск — Зеледеево, отправление со станции Красноярск в 17:53, прибытие на станцию Зеледеево в 19:35;

Зеледеево — Красноярск, отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Красноярск в 21:29.

Компания «Краспригород» просит пассажиров при планировании поездок заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием.

Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».