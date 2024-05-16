Пассажир скончался на борту FlyArystan

1 мая сообщалось о том, что у двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи. Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова уточнила, что после сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Путешественники уехали по месту проживания в Саратовскую область.