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Пассажир скончался на борту FlyArystan

На борту самолета авиакомпании FlyArystan, следовавшего из Костаная в Алматы, скончался мужчина. Трагедия произошла 15 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что пассажир потерял сознание после взлета.

«Бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни. Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту».

Пресс-служба авиакомпании FlyArystan

Затем совместно с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны.

«Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира. Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким пассажира».

Пресс-служба авиакомпании FlyArystan

1 мая сообщалось о том, что у двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи. Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова уточнила, что после сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Путешественники уехали по месту проживания в Саратовскую область.