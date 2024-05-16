Пассажир скончался на борту FlyArystan

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что пассажир потерял сознание после взлета.
«Бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни. Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту».
Затем совместно с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.
По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны.
«Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира. Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким пассажира».
1 мая сообщалось о том, что у двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи. Директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова уточнила, что после сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Путешественники уехали по месту проживания в Саратовскую область.