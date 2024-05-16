Из-за соревнований по триатлону в Анапе 25 мая перекроют ряд улиц

Мы писали, на Кубани с 1 июня ограничат движение грузовиков на трассе А-146. С 1 июня по 15 сентября 2024 года на участке федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский (от станицы Северской до Крымска) вводятся ограничения движения для грузовых автомобилей и составов транспорта с разрешенной максимальной массой более 15 тонн.