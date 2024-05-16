Из-за соревнований по триатлону в Анапе 25 мая перекроют ряд улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.
В субботу, 25 мая, в связи с соревнованиями по триатлону IRONSTAR ANAPA с 6 часов утра до 16 часов полностью закрыты для всех видов транспорта будут центр города и Пионерский проспект.
Узнать, какие улицы будут перекрыты, можно здесь.
Напомним, из-за полумарафона «Забег.РФ» в Краснодаре 19 мая перекроют ряд улиц. Для проведения 8-го Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» с 23 часов 18 мая сотрудники ГИБДД перекроют улицу Красную от улицы Советской до улицы Головатого и пересекающие их улицы.
Мы писали, на Кубани с 1 июня ограничат движение грузовиков на трассе А-146. С 1 июня по 15 сентября 2024 года на участке федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский (от станицы Северской до Крымска) вводятся ограничения движения для грузовых автомобилей и составов транспорта с разрешенной максимальной массой более 15 тонн.