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Частные дома в уфимской Нижегородке остались без воды

Частные дома в уфимской Нижегородке остались без воды.

Источник: Башинформ

В Уфе из-за коммунальной аварии без холодной воды остались частные дома и объекты, расположенные в Нижегородке. Об этом информирует столичный «Водоканал».

Речь идет об улицах Заозерной, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 86б, 88, 90, 92, 96, 96а, 100, 102, 104, 106, 108, 108б, 110, 110а, 112, 112а, 114а, 114б, 116, 116а, 120, 122, 124, 124б, 133, 135, 137, 139, 141, 141б, 143, 145, 149, 151, 153, 153а, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165а, 165б, 167, 169, 169б, 171, 173, 175, 177, 177а, 179, 181, 183, 183а, 183б, 185 и Линейной, 86, 88, 88а, 90а.

Причиной стала утечка из земли. Сейчас специалисты устраняют ее последствия. Организация принесла жителям извинения за временные неудобства.

ЖКХ