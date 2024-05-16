Частные дома в уфимской Нижегородке остались без воды.

В Уфе из-за коммунальной аварии без холодной воды остались частные дома и объекты, расположенные в Нижегородке. Об этом информирует столичный «Водоканал».
Речь идет об улицах Заозерной, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 86б, 88, 90, 92, 96, 96а, 100, 102, 104, 106, 108, 108б, 110, 110а, 112, 112а, 114а, 114б, 116, 116а, 120, 122, 124, 124б, 133, 135, 137, 139, 141, 141б, 143, 145, 149, 151, 153, 153а, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165а, 165б, 167, 169, 169б, 171, 173, 175, 177, 177а, 179, 181, 183, 183а, 183б, 185 и Линейной, 86, 88, 88а, 90а.
Причиной стала утечка из земли. Сейчас специалисты устраняют ее последствия. Организация принесла жителям извинения за временные неудобства.