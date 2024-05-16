«Бугры и ямы»: на недавно отремонтированной улице Катина в Калининграде проваливается плитка

На улице Катина в Калининграде проваливается тротуарная плитка. Капитальный ремонт магистрали завершили в сентябре 2022 года, однако жители жалуются на качество работ.
«Очевидно, что качество проведённых работ очень сильно хромает. Тротуарная плитка во многих местах вдоль улицы уже начала проседать и даже проваливаться. А ведь прошёл всего лишь год. Страшно представить, что будет дальше», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru один из местных жителей.
Капитальный ремонт улицы Катина выполнила компания «Балтдормостстрой». Подрядчик обновил дорожное полотно, обустроил пешеходные и велодорожки, установил новые остановочные павильоны. Общая стоимость работ составила почти 300 миллионов рублей.
Спустя полтора года на улице Катина можно увидеть неровное покрытие тротуаров. Между брусками плитки встречаются широкие зазоры. Под колёсами машин гремят слабо зафиксированные крышки канализационных люков.
В некоторых местах на пешеходных и велодорожках образовались ямы. Сильнее всего плитка провалилась в районе домов № 61 и 83. На других участках покрытие бугрится. Такие неровности встречаются на всём протяжении улицы: от перекрёстка с проспектом Мира до пересечения с Большой Окружной.
В администрации Калининграда сообщили, что знают о ситуации на улице Катина. Подрядчик должен устранить дефекты до конца июня в рамках гарантийных обязательств.