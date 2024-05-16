«Бугры и ямы»: на недавно отремонтированной улице Катина в Калининграде проваливается плитка

«Очевидно, что качество проведённых работ очень сильно хромает. Тротуарная плитка во многих местах вдоль улицы уже начала проседать и даже проваливаться. А ведь прошёл всего лишь год. Страшно представить, что будет дальше», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru один из местных жителей.