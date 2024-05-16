Запаниковала и потерялась: девушка решила уйти из деревни пешком в Челябинск, но угодила в болото

В Челябинской области спасли заблудившуюся путешественницу.
25-летняя жительница Сима днем 15 мая решила отправиться в пеший поход и добраться от деревни Ключи до Челябинска. По прямой расстояние между деревней и городом — более десяти километров, девушка плохо знала местность, но все равно была уверена в своих силах.
Уверенности, правда, хватило ненадолго. В попавшемся на пути лесу девушка сбилась с пути, запаниковала и от волнения окончательно перестала понимать, в какую сторону идти.
К счастью, у путешественницы был с собой телефон, так что она вызвала спасателей. Горожанка даже попыталась передать координаты места, в котором находится. Но, как показала практика, правильно определить координаты не получилось.
Уже не полагаясь на ошибочные данные, спасатели принялись прочесывать район пешком и на квадроцикле.
— К пяти часам вечера, до наступления темного времени суток, пострадавшую обнаружили в сильно заболоченной местности, в двух с половиной километрах от объездной дороги, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Девушку эвакуировали из болота. Горожанка отделалась испугом, медицинская помощь после затянувшейся прогулки ей не потребовалась.