Скандальный мэр Канска Андрей Береснев ушёл в отставку

Канский горсовет официально принял отставку мэра Канска Андрея Береснева.
Об отставке главы Канска 25 апреля во время прямой линии упоминал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
16 мая в горсовете Канска состоялась внеочередная сессия муниципального парламента, на которой рассмотрели отставку главы города.
Как пишет «Коммерсантъ», Андрей Береснев принял участие в сессии, поблагодарил горсовет и жителей Канска за сотрудничество. Заявление об отставке он объяснил состоянием здоровья и тем, что работать становится сложнее. Однако не всех депутатов это убедило, поскольку переизбрали его сравнительно недавно — в феврале 2024 года.
Напомним, что Андрей Береснев занимал должность главы Канска с 2019 года.
Добавим, что 61-летний Андрей Береснев отметился рядом скандалов. В частности, поездкой в Таиланд на новогодние каникулы и дорогостоящими часами, стоимость которых превышает несколько миллионов рублей. Подробнее можно узнать в нашем материале.
Ранее сообщалось о том, что сразу три заместителя министров в правительстве Красноярского края покинули свои должности.