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Скандальный мэр Канска Андрей Береснев ушёл в отставку

После переизбрания в должности мэра Канска он проработал всего 3 месяца.

Источник: Администрация Канска

Канский горсовет официально принял отставку мэра Канска Андрея Береснева.

Об отставке главы Канска 25 апреля во время прямой линии упоминал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

16 мая в горсовете Канска состоялась внеочередная сессия муниципального парламента, на которой рассмотрели отставку главы города.

Как пишет «Коммерсантъ», Андрей Береснев принял участие в сессии, поблагодарил горсовет и жителей Канска за сотрудничество. Заявление об отставке он объяснил состоянием здоровья и тем, что работать становится сложнее. Однако не всех депутатов это убедило, поскольку переизбрали его сравнительно недавно — в феврале 2024 года.

Желание мэра уйти в отставку было поддержано большинством голосов депутатов. Конкурс на вакантную должность пока не объявлен.

Напомним, что Андрей Береснев занимал должность главы Канска с 2019 года.

Добавим, что 61-летний Андрей Береснев отметился рядом скандалов. В частности, поездкой в Таиланд на новогодние каникулы и дорогостоящими часами, стоимость которых превышает несколько миллионов рублей. Подробнее можно узнать в нашем материале.

Ранее сообщалось о том, что сразу три заместителя министров в правительстве Красноярского края покинули свои должности.