Скандальный мэр Канска Андрей Береснев ушёл в отставку

Как пишет «Коммерсантъ», Андрей Береснев принял участие в сессии, поблагодарил горсовет и жителей Канска за сотрудничество. Заявление об отставке он объяснил состоянием здоровья и тем, что работать становится сложнее. Однако не всех депутатов это убедило, поскольку переизбрали его сравнительно недавно — в феврале 2024 года.