В прогноз погоды в Петербурге ворвались дождь и сильный ветер

Сегодня регион останется под влиянием тёплого сектора циклонического вихря. В такой ситуации, при переменной облачности местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди и усилится ветер — западный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».