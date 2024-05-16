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Из-за велопарада 26 мая в Ростове перекроют несколько улиц

В Ростове-на-Дону 26 мая из-за велопарада с 6 до 14 и с 10 до 12 перекроют несколько дорог.

В Ростове-на-Дону 26 мая из-за велопарада перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Согласно опубликованной информации, в этот день с 6 до 14 часов движение перекроют по проспекту Театральному на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистической и площади Театральной.

А с 10 до 12 часов поэтапно будут перекрывать проезд для автомобилей на Театральной площади — Большой Садовой — мостовом переходе через реку Дон в створе проспекта Сиверса — Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной — улице Левобережной, 61 — Ворошиловском мосту — проспекту Ворошиловскому — Большой Садовой — Театральной площади.