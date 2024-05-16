В Башкирии открыли бюст поэту Рашиту Назарову.

15 мая в селе Толбазы Аургазинского района состоялось торжественное открытие бюста Рашиту Назарову — ярчайшему представителю башкирской поэзии, лауреату премии имени С. Юлаева. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Всемирного курултая башкир, бюст расположен перед одноименной гимназией села Толбазы, которой два года назад присвоили имя выдающегося поэта. Автор бюста — Ильдус Закиров.
Член исполкома Всемирного курултая башкир, главный редактор журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина рассказала предысторию сегодняшнего события:
— С творчеством Рашита Назарова, который в 60-е годы прошлого века молниеносно вошел в башкирскую литературу со своими знаменитыми стихотворениями «Йөрәк» («Сердце»), «Йәшен» («Молния»), сегодня знаком каждый, кто любит стихи и ценит силу слова. Что интересно, о творчестве Назарова с одинаковым трепетом отзываются как поэты-современники, так и литераторы, обычные читатели. Он был великим творцом, обладателем уникального таланта. Сегодня никому не нужно доказывать, что творчество Рашита Назарова — пример высокого словесного искусства. Еще при первых шагах в литературе коллеги по перу его признали выдающимся поэтом. Рашит Назаров, человек с особенной поэзией и нелегкой судьбой — уникальное явление не только в башкирской, но и в российской, мировой литературе.
Тяжелая болезнь, сложная судьба привела поэта в специальный интернат. Долгие годы писатели, общественность Аургазинского района вели борьбу за присвоение имени великого поэта Толбазинской башкирской гимназии. Это движение превратилось в настоящую борьбу, потому что находились и противники. Спасибо учителю Толбазинской башкирской гимназии Светлане Атмасовой, бывшему главе администрации Аургазинского района Мидхату Валитову, которые не только высоко оценили творчество Рашита Назарова, но и вели активную работу во имя его творчества, увековечения памяти. Благодарны и его родным, которые уверенным шагом шли вперед и вовремя обратились с документами во Всемирный курултай башкир, — сказала Лариса Хашимовна.
В 2022 году, в Год башкирской культуры и духовного наследия, объявленный Всемирным курултаем башкир, одной из школ села Толбазы Аургазинского района присвоили имя Рашита Назарова. Произведения Рашита Назарова включены в программы средних и высших учебных заведений республики. Ежегодно в день рождения поэта стало традицией проводить «Назаровские чтения» — циклы поэтических, литературных, музыкальных мероприятий.