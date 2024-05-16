В Башкирии открыли бюст поэту Рашиту Назарову.

— С творчеством Рашита Назарова, который в 60-е годы прошлого века молниеносно вошел в башкирскую литературу со своими знаменитыми стихотворениями «Йөрәк» («Сердце»), «Йәшен» («Молния»), сегодня знаком каждый, кто любит стихи и ценит силу слова. Что интересно, о творчестве Назарова с одинаковым трепетом отзываются как поэты-современники, так и литераторы, обычные читатели. Он был великим творцом, обладателем уникального таланта. Сегодня никому не нужно доказывать, что творчество Рашита Назарова — пример высокого словесного искусства. Еще при первых шагах в литературе коллеги по перу его признали выдающимся поэтом. Рашит Назаров, человек с особенной поэзией и нелегкой судьбой — уникальное явление не только в башкирской, но и в российской, мировой литературе.