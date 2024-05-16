Кишинев останется без света, но жители города уже привыкли: список улиц, где пройдут плановые ремонтные работы

В четырёх секторах столицы сегодня не будет света.
16 мая запланированы перерывы в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Ботаника:
ул. Минск, 47, 47A, 49/1, 49/2, Траян, 15, Сармизеджетуса, 9999 — с 10:00 до 17:30.
Буюканы:
ул. Алба-Юлия, 87, 87 блок B, 89/4, 91/1, 95, 200/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 204, 204/1, 206 — с 09:50 до 17:00.
Чеканы:
ул. Отоваска, 13, 15, 25, 26, Узинелор, 7, 9/1, 9/3 — с 09:00 до 12:00.
ул. Кэрэмидарилор, 13−15, 15A, 19, 23, 26−38, Л. Ребряну, 20A, 20/1A, 20/2, 22A, Узинелор, 12, 12/3, 12/10, 14, 14/1, 14/2, 29−47, 53−61, 65−67, 73, 79 — с 13:00 до 17:00.
Рышкановка:
ул. М. Костин, 11/2, 11/3, 11/3A — с 09:00 до 17:00.