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«Человеку-пауку» из Узбекистана, спасшему в Питере людей из пожара, предложили высокооплачиваемую работу на оборонном предприятии РФ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Дворника из Узбекистана, который спас людей из пожара в Санкт-Петербурге, пригласили работать на Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ). Узбекистанцем также заинтересовался спортклуб предприятия, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Администрация единственного в России завода, специализирующегося на производстве боевых машин пехоты и машин на их базе, провела экскурсию для отважного узбекистанца Олимжона Ибрагимова — дворника, который спас несколько человек из горящего пятиэтажного дома на Подольской улице в Петербурге. В конце апреля он забрался по водосточной трубе на пятый этаж и помог женщинам выбраться из горящей квартиры.

Оказалось, что у Олимжона есть пятый разряд сварщика, поэтому его профессиональные навыки будут востребованы на Кингисеппском машиностроительном заводе.

«Мне устроили экскурсию по заводу, рассказали подробно про его производственные мощности и про возможности карьерного роста. Подарили фирменные подарочные наборы и предложили работу с хорошей зарплатой», — рассказал Ибрагимов.

Руководство спортклуба КМЗ тоже заинтересовалось кандидатурой Олимжона, который является мастером спорта по боксу. Спортсмены надеются, что к их команде присоединится столь опытный боец, который 15 лет отслужил в десантных войсках в Фергане, всегда активно и упорно тренировался. Он рассказал, что в одном из испытаний тренировки нужно было, держась одной рукой, забраться на седьмой или девятый этаж, а потом спуститься.