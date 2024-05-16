«Человеку-пауку» из Узбекистана, спасшему в Питере людей из пожара, предложили высокооплачиваемую работу на оборонном предприятии РФ

Руководство спортклуба КМЗ тоже заинтересовалось кандидатурой Олимжона, который является мастером спорта по боксу. Спортсмены надеются, что к их команде присоединится столь опытный боец, который 15 лет отслужил в десантных войсках в Фергане, всегда активно и упорно тренировался. Он рассказал, что в одном из испытаний тренировки нужно было, держась одной рукой, забраться на седьмой или девятый этаж, а потом спуститься.