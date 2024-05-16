«Человеку-пауку» из Узбекистана, спасшему в Питере людей из пожара, предложили высокооплачиваемую работу на оборонном предприятии РФ

Администрация единственного в России завода, специализирующегося на производстве боевых машин пехоты и машин на их базе, провела экскурсию для отважного узбекистанца Олимжона Ибрагимова — дворника, который спас несколько человек из горящего пятиэтажного дома на Подольской улице в Петербурге. В конце апреля он забрался по водосточной трубе на пятый этаж и помог женщинам выбраться из горящей квартиры.
Оказалось, что у Олимжона есть пятый разряд сварщика, поэтому его профессиональные навыки будут востребованы на Кингисеппском машиностроительном заводе.
«Мне устроили экскурсию по заводу, рассказали подробно про его производственные мощности и про возможности карьерного роста. Подарили фирменные подарочные наборы и предложили работу с хорошей зарплатой», — рассказал Ибрагимов.
Руководство спортклуба КМЗ тоже заинтересовалось кандидатурой Олимжона, который является мастером спорта по боксу. Спортсмены надеются, что к их команде присоединится столь опытный боец, который 15 лет отслужил в десантных войсках в Фергане, всегда активно и упорно тренировался. Он рассказал, что в одном из испытаний тренировки нужно было, держась одной рукой, забраться на седьмой или девятый этаж, а потом спуститься.