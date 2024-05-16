Вход на станцию «Ладожская» был ограничен из-за остановки эскалатора

Вестибюль частично закрыли на вход в 07:59. Станция вновь заработала в штатном режиме с 08:26.
Ранее «МК в Питере» писал, что прокуратура обнаружила нарушения при строительстве метро «Путиловская».
Вход на станцию «Ладожская» ограничили утром 16 мая. Это произошло из-за внеплановой остановки эскалатора, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Вестибюль частично закрыли на вход в 07:59. Станция вновь заработала в штатном режиме с 08:26.
Ранее «МК в Питере» писал, что прокуратура обнаружила нарушения при строительстве метро «Путиловская».