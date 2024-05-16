Омичи стали чаще пользоваться электрическим транспортом

Оказалось, что электрическим транспортом в городе стали пользоваться гораздо чаще. Не последнюю роль в этом, вероятно, сыграли введение бесконтактной системы оплаты проезда (то есть турникетов), а также перенос троллейбусов, шедших через Ленинградский мост, на улицу Красный путь. За 2023 год, в сравнении с 2022, пассажиров в троллейбусах и трамваях стало на 18,5% (+4,5 млн человек) больше.