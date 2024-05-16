Омичи стали чаще пользоваться электрическим транспортом

На заседании Омского горсовета, которое состоялось в среду, 15 мая, обнародовали данные о пассажироперевозках на трамвае и троллейбусе в 2023 году.
Оказалось, что электрическим транспортом в городе стали пользоваться гораздо чаще. Не последнюю роль в этом, вероятно, сыграли введение бесконтактной системы оплаты проезда (то есть турникетов), а также перенос троллейбусов, шедших через Ленинградский мост, на улицу Красный путь. За 2023 год, в сравнении с 2022, пассажиров в троллейбусах и трамваях стало на 18,5% (+4,5 млн человек) больше.
Это помогло муниципальному предприятию г. Омска «Электрический транспорт» продемонстрировать чистую прибыль в размере 319 млн рублей, что более чем в 32 раза выше плановых показателей. Администрация города предложила направить 219 млн рублей из этой суммы в бюджет Омска, а в дальнейшем перенаправлять в казну 90% чистой прибыли «Электрического транспорта», в том числе на эти деньги развивая предприятие.
Предложение депутаты горсовета поддержали единогласно.