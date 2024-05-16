В Красноярском крае на форуме ТИМ «Бирюса» изменятся условия проживания для участников

В этом году молодежный форум стартует 4 августа и продлится до 11 сентября. За это время на «Бирюсе» пройдет 5 смен: «Мы молодые», «Мы профессионалы», «Красноярские краевые студенческие отряды», две всероссийские смены — «Спорт и здоровый образ жизни» и «Твой ход». Ожидается, что участие примут более 3500 человек — на тысячу больше, чем в прошлом году.