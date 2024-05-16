В Красноярском крае на форуме ТИМ «Бирюса» изменятся условия проживания для участников

Организаторы молодежного форума ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае намерены изменить условия проживания для участников мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В этом году молодежный форум стартует 4 августа и продлится до 11 сентября. За это время на «Бирюсе» пройдет 5 смен: «Мы молодые», «Мы профессионалы», «Красноярские краевые студенческие отряды», две всероссийские смены — «Спорт и здоровый образ жизни» и «Твой ход». Ожидается, что участие примут более 3500 человек — на тысячу больше, чем в прошлом году.
В разгар подготовки к форуму губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с организаторами ТИМ «Бирюса». Он поручил специалистам внимательно подойти к формированию содержательной программы мероприятия: определить актуальные темы и запланировать выступления перед молодежью экспертов, в том числе федерального уровня. Также глава региона отметил, что при подготовке к форуму особое внимание необходимо уделить условиям, в которых будут жить и работать участники ТИМ «Бирюса».
«Модернизация инфраструктуры идет с 2020 года. Уже построены пищеблок и душевой комплекс. В этом году возведение объектов жилой инфраструктуры продолжится. В планах построить современные корпуса взамен палаточного лагеря, в котором раньше жили участники “Бирюсы”», — сообщил губернатору руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Виктор Коломиец.
Напомним, что регистрация участников на ТИМ «Бирюса» уже идет. На форуме ждут представителей молодежных общественных организаций и объединений, студентов старших курсов, выпускников вузов и молодых специалистов. У ребят будет возможность ознакомиться с успешными практиками в разных отраслях, рассказать о своих идеях, получить рекомендации экспертов.