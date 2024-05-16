В Пермском крае остановился недельный рост цен на бензин

Росстат за неделю с 6 по 12 мая зафиксировал стабилизацию цен за литр автомобильного топлива в Пермском крае. Впервые за несколько последних месяцев они остались на прежнем уровне.
Средняя цена за литр бензина составила 55,35 ₽ Не изменилась стоимость на бензин АИ-95 — 55,01 ₽, АИ-95 — 55,53 ₽, АИ-98 — 70,09 ₽, дизтопливо — 65,60 ₽
В целом по России рост на отдельные марки автомобильного топлива составил 0,1−0,2%. Наибольший рост Росстат зафиксировал в Хабаровском крае: +0,5%. В Москве за прошедшую неделю цены практически не изменились.
В Пермском крае цены на бензин по-прежнему остаются самыми высокими среди регионов ПФО. Исключение составляет бензин АИ-98, где лидерство удерживает Ульяновская область с 70,78 ₽ за литр.