Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» стартует 18 мая

Первое в этом году общегородское мероприятие пройдет 18 мая в сквере имени Кирова с 10:00 до 20:00. Ожидается, что в нем примут участие более 100 мастеров и ремесленников из Иркутска, а также из Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Тайшета, Черемхово, Красноярского края и Республики Бурятия. Организатором выступает управление реализации общественных инициатив администрации муниципалитета.