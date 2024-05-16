Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» стартует 18 мая

Первое в этом году общегородское мероприятие пройдет 18 мая в сквере имени Кирова с 10:00 до 20:00. Ожидается, что в нем примут участие более 100 мастеров и ремесленников из Иркутска, а также из Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Тайшета, Черемхово, Красноярского края и Республики Бурятия. Организатором выступает управление реализации общественных инициатив администрации муниципалитета.
«В ближайшую субботу иркутяне и гости города смогут познакомиться с творчеством наших мастеров и приобрести понравившиеся изделия. Будут представлены различные техники рукоделия и художественного ремесла. В ассортименте поделки ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые и кованые изделия, предметы интерьера и из натурального камня. Одним из участников мероприятия станет волонтерская группа “СВОи”, активисты которой все собранные средства направят на нужды участников специальной военной операции», — пояснила начальник управления Александра Егорова.
Помимо этого, с 13:00 до 15:00 для всех желающих проведут мастер-классы по росписи пряников, шитью фетровых игрушек, вязанию цветов, бумага-пластике и другие.
По информации пресс-службы мэрии, городской проект «Фестиваль творчества “Иркутский Арбат” существует в столице региона с 2014 года. Он направлен на поддержку талантливых людей и их самореализацию, на привлечение горожан к различным видам ремесел и прикладного искусства.