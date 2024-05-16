Пограничникам ФСБ Новосибирской области подарили щенков овчарки

Пограничному управлению ФСБ по Новосибирской области подарили двух щенков породы восточно-европейская овчарка. Собак передали представители общественной организации «Ветераны пограничных войск».
Подарок вручили в рамках празднования 130-летия образования пограничной кинологии. Хлою и Хильду уже закрепили за кинологами. Сейчас собакам предстоит пройти обучение в кинологическом центре.
— По окончании обучения овчарки встанут в один строй со служебными собаками подразделений пограничного контроля Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, — отметили в ведомстве.