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Пограничникам ФСБ Новосибирской области подарили щенков овчарки

Хлою и Хильду уже закрепили за кинологами.

Источник: ПУ ФСБ по Новосибирской области

Пограничному управлению ФСБ по Новосибирской области подарили двух щенков породы восточно-европейская овчарка. Собак передали представители общественной организации «Ветераны пограничных войск».

Подарок вручили в рамках празднования 130-летия образования пограничной кинологии. Хлою и Хильду уже закрепили за кинологами. Сейчас собакам предстоит пройти обучение в кинологическом центре.

— По окончании обучения овчарки встанут в один строй со служебными собаками подразделений пограничного контроля Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, — отметили в ведомстве.