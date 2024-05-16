Четыре юных музыканта из Узбекистана стали призерами международных конкурсов в Италии

С 4 по 13 мая в итальянских городах Пезаро и Барлетта прошли традиционные международные конкурсы музыкантов Citta di Pesaro и Citta di Barletta. Они объединили участников разного возраста из Германии, Албании, Италии, России, Южной Кореи, Китая, Франции, Ирана, Турции, Чехии, Украины, Беларуси и многих других стран.
Саида Хусанова стала обладателем первой премии абсолют (гран-при) на конкурсе Citta di Pesaro, а также первой премии и специального приза за лучшее исполнение произведения эпохи романтизма на конкурсе Citta di Barletta.
Юсуф Султон стал лауреатом второй премии на конкурсе Citta di Pesaro, а также первой премии и специального приза за лучшее исполнение произведения национального композитора на конкурсе Citta di Barletta.
Ребята учатся в 9 классе школы имени Успенского, лауреаты республиканских и международных конкурсов.
Диора Шорустамова удостоилась третьей премии на конкурсе Citta di Pesaro, а также первой премии и специального приза за артистизм на конкурсе Citta di Barletta.
Севинч Бакиева стала обладателем первой премии на конкурсе Citta di Pesaro, а также первой премии и специального приза за артистизм на конкурсе Citta di Barletta.
Девушки являются студентками первого курса магистратуры Государственной консерватории Узбекистана, лауреатами международных конкурсов.
Также за подготовку и высокие достижения всех четырех конкурсантов из Узбекистана специальным дипломом была награждена Нигора Хусанова — старший преподаватель Государственной консерватории Узбекистана, лауреат международных конкурсов.
«Очень важно для музыканта принимать участие в конкурсах, прославляя культуру своей Родины на международной сцене. Мы невероятно счастливы, что нам удалось продемонстрировать множеству стран, как наша земля богата на таланты. Это также, безусловно, колоссальный опыт, который сыграет свою роль в формировании профессионального исполнителя», — прокомментировала педагог победу своих учеников для Podrobno.uz.
Поздравляем Нигору Хусанову и ее талантливых учеников с заслуженной победой на престижных конкурсах.