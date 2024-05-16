Четыре юных музыканта из Узбекистана стали призерами международных конкурсов в Италии

«Очень важно для музыканта принимать участие в конкурсах, прославляя культуру своей Родины на международной сцене. Мы невероятно счастливы, что нам удалось продемонстрировать множеству стран, как наша земля богата на таланты. Это также, безусловно, колоссальный опыт, который сыграет свою роль в формировании профессионального исполнителя», — прокомментировала педагог победу своих учеников для Podrobno.uz.