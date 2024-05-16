Часть Кировского района Казани на сутки останется без воды

Водоснабжение будет прекращено из-за подключения противопожарного водопровода в рамках работ на Горьковском шоссе. В общей сложности отключение затронет 48 многоквартирных домов, три детсада, школу, более 20 административных зданий и прочих объектов. Они находятся по следующим адресам: