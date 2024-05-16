Стало известно, сколько заработает в «Адмирале» вратарь ястребов Мишуров

Стало известно, сколько заработает вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров, который следующий сезон проведёт на правах аренды в «Адмирале». По информации Metaratings.ru, за год голкиперу выплатят 10 миллионов рублей.
Добавим, что Андрей Мишуров дважды — в 2022 и 2023 годах становился бронзовым чемпионом МХЛ и КХЛ соответственно. Прошлый сезон стал для него первым в составе основной омской команды.
Он провёл за «Авангард» 29 матчей, из которых 15 завершились победой, и отразил 91% бросков. Коэффициент надёжности голкипера 2.78 шайбы за 60 минут.
Ранее генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов объяснил аренду Мишурова в «Адмирал».