Сотрудники РВК устранили неприятные запахи на левом берегу Воронежа

«В течении нескольких дней шла непрерывная работа по восстановлению активного ила, который был убит в последствии сброса. В моменте восстановления этапа биологической очистки, которая была нарушена, водоканал увеличил объёмы специальных реагентов, необходимых для обработки стоков. Это позволило остановить распространение неприятных запахов на Левом берегу», — пишут в ведомстве.