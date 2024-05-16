Сотрудники РВК устранили неприятные запахи на левом берегу Воронежа

На левом берегу в Воронеже устранили неприятные запахи, на которые горожане жаловались в апреле, сообщили в пресс-службе РВК.
Вероятной причиной вони стали последствия залпового сброса промышленных стоков на ЛОС. Специалисты нашли коллектор, через который промышленные стоки попали на очистные. Результаты лабораторных исследований показали, что в пробах находятся значительные концентрации загрязняющий веществ. Эту информацию передали в полицию и прокуратуру Воронежской области.
«В течении нескольких дней шла непрерывная работа по восстановлению активного ила, который был убит в последствии сброса. В моменте восстановления этапа биологической очистки, которая была нарушена, водоканал увеличил объёмы специальных реагентов, необходимых для обработки стоков. Это позволило остановить распространение неприятных запахов на Левом берегу», — пишут в ведомстве.
Специалисты заверили горожан, что подобная ситуация больше не повторится.