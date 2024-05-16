Пенсии и пособия жителям затопленных сёл в Омской области доставляют на лодках

Подробности сообщили в пресс-службе регионального Минцифры.
Так из Тевризского почтамта в деревню Кузнецово почтовые грузы привозят на моторной лодке.
«Почта России принимает все возможные меры, чтобы каждый житель подтопленных территорий получил пенсии, пособия и другие выплаты в кратчайшие сроки. Для этого мы используем собственные ресурсы и тесно взаимодействуем со спасателями, главами сельских поселений и муниципальных районов. Так, с их помощью мы сегодня и завтра планируем доставить пострадавшим от большой воды положенные выплаты», — рассказала директор регионального управления Почты России в Омске Мария Петрова.
Для этого эвакуированным можно обратиться в любую клиентскую службу соцфонда и написать соответствующее заявление. Отметим, что это касается только жителей районов, пострадавших от наводнения и не имеющих добраться до своего почтового отделения.
Напомним, что сегодня в Омскую область прибыли главы МЧС России и Минстроя России. Александр Куренков и Ирек Файзуллин вместе с губернатором Виталием Хоценко работают в Усть-Ишимском районе.