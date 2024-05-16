В Хабаровском крае повеяло настоящим летом

В Хабаровске 17 мая ночью еще +4…+6, зато днем +22…+24 градуса. В южных районах такие же ночные температуры, днем в Вяземском +22…+24 градуса, в Бикине еще больше +23…+25 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Север тоже теперь согреется. В селе имени Полины Осипенко ночью +6…+8, днем +23…+25, теплее, чем в Хабаровске! Почти лето! В Чегдомыне на рассвете +2…+4, в послеобеденное время +23…+25 градусов. Комсомольск -на-Амуре тоже окажется во власти тепла, ночью там +4…+6, днем +22…+24 градуса. В Чумикане ночной фон температур +7…+9, дневной +17…+19 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов. В Троицком ночью +4…+6, днем +22…+24 градуса. В Советской Гавани в предрассветные часы +3…+5 градусов, днем +13…+15.