В Хабаровском крае повеяло настоящим летом

Наконец-то, дождались! В Хабаровске и даже на севере края заметно потеплело, кончился поднадоевший дождь. И дышится легче, и настроение весеннее, на радостях хочется обнять весь мир.
В Хабаровске 17 мая ночью еще +4…+6, зато днем +22…+24 градуса. В южных районах такие же ночные температуры, днем в Вяземском +22…+24 градуса, в Бикине еще больше +23…+25 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Север тоже теперь согреется. В селе имени Полины Осипенко ночью +6…+8, днем +23…+25, теплее, чем в Хабаровске! Почти лето! В Чегдомыне на рассвете +2…+4, в послеобеденное время +23…+25 градусов. Комсомольск -на-Амуре тоже окажется во власти тепла, ночью там +4…+6, днем +22…+24 градуса. В Чумикане ночной фон температур +7…+9, дневной +17…+19 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов. В Троицком ночью +4…+6, днем +22…+24 градуса. В Советской Гавани в предрассветные часы +3…+5 градусов, днем +13…+15.
И только на самом севере все еще холодно. В Аяне без существенных осадков, ночью +1…+3 градуса, днем ненамного лучше +4…+6. В Охотске ожидается сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду, ночью столбик термометра поднимется до +2…+4 градусов, днем преодолеет отметку в +4…+6 градуса.
День 17 мая чтут память святой мученицы Пелагии Тарсийской, которую на Руси считали покровительницей молодых девушек и невинно осужденных, поэтому народный праздник в ее честь получил название Пелагея Заступница. В этот день молились мученице, прося помощи в разрешении сложных ситуаций.
Помимо этого Пелагия Тарсийская считалась покровительницей птиц, поэтому в ее праздник к пернатым относились с особым почтением. Другое название праздника Пелагеи Заступницы — День баклушников. Оно возникло из-за того, что в этот день было принято делать заготовки для резных деревянных ложек — баклуши. Впоследствии ложки дарили знакомым и членам семьи.