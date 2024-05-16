В Пермском крае с 20 мая начнется «Монетная неделя» по обмену монет на банкноты

В Пермском крае с 20 мая по 2 июня пройдет «Монетная неделя». В 17 банках на территории Прикамья можно будет обменять без комиссии накопившиеся монеты на банкноты. Сумму сданной мелочи по желанию можно зачислить на банковский счет.
Отделении Банка России по Пермскому краю отметили, что «Монетная неделя» поможет вернуть в оборот мелочь и сократить затраты на ее чеканку. К обмену принимаются любые находящиеся в обращении монеты Банка России.
В Пермском крае акция по обмену монет на банкноты проводится ежегодно с 2018 года, исключение составили 2021 и 2022 годы. За это время жители Прикамья обменяли в банках более 7 т монет на сумму более 4 млн руб.
Условия проведения «Монетной недели» необходимо уточнять в конкретном отделении банка-участника акции. В их число вошли: Кредит Европа Банк, Банк Пермь, Газпромбанк, Датабанк, Россельхозбанк, Почтабанк, Ренессанс Кредит, ФОРА-БАНК, ЮниКредит Банк, ВТБ, Транскапиталбанк, Сбербанк, СДМ-Банк, ФК Открытие, Норвик банк, РОСБАНК и АК БАРС.