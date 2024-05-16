В Новосибирской области разрешат застрелить 195 сурков этим летом

Минприроды Новосибирской области с 3 июня начнёт выдавать разрешения на добычу серых сурков на территории охотинчьих угодий восьми районов региона. Информация об этом в четверг, 16 мая появилась на сайте ведомства.
Охотиться на сурков с 15 по 30 сентября можно будет Болотнинского, Искитимского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Сузунского, Тогучинского и Черепановского районов. В зависимости от расчётной численности этих животных в разных районах определены, так называемые, нормативы иъятия — до 20%.
Заявления от охотников будут принимать как лично, так и на сайте госуслуг. Кроме того, желающие застрелить сурка в этом году могут отправить в Минприроды заказное письмо с уведомлением и описанием вложения.
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