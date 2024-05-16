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В Новосибирской области разрешат застрелить 195 сурков этим летом

Не дожить до октября может до 20% популяции этих животных в регионе.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Минприроды Новосибирской области с 3 июня начнёт выдавать разрешения на добычу серых сурков на территории охотинчьих угодий восьми районов региона. Информация об этом в четверг, 16 мая появилась на сайте ведомства.

Охотиться на сурков с 15 по 30 сентября можно будет Болотнинского, Искитимского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Сузунского, Тогучинского и Черепановского районов. В зависимости от расчётной численности этих животных в разных районах определены, так называемые, нормативы иъятия — до 20%.

Так, в Тогучинском районе разрешать добыть всего трёх серых сурков, в то время как в Черепановском — 53. В общей сложности в Новосибирской области легальному исстреблению этим летом подлежат 195 особей этих животных при общей численности в 998.

Заявления от охотников будут принимать как лично, так и на сайте госуслуг. Кроме того, желающие застрелить сурка в этом году могут отправить в Минприроды заказное письмо с уведомлением и описанием вложения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Минприроды рассказали, что делать при встрече с диким медведем.

флора и фауна