«Варим суп в кастрюле на 10 литров, а в школу ребят развозим “партиями”: как живет семья из Иркутска с 12 детьми

— Никогда не думала, что у меня будет своя «баскетбольная» команда, — смеется 42-летняя жительница Иркутска Юлия Гилето. — Но судьба подарила нам с супругом 12 детей. Любим каждого и гордимся!
Познакомились в церкви
Сибирячка родом из Нижнеудинска. Там же, в своем городе, в 2001 году она встретила будущего мужа — Дениса. Молодой человек из Иркутска. На тот момент он был лидером христианского молодежного движения и приехал в родной город Юлии на собрание единомышленников.
— Я уверовала в Бога, когда мне было 19 лет. Пришла к этому не просто так, а от разочарования в обычной мирской жизни. В итоге в церкви нашла себя, — признается Юлия. — Там и познакомилась с Денисом.
Молодые люди сразу понравились друг другу: у них были схожие ценности и интересы. Перед отъездом Денис сказал сибирячке: «Я буду молиться за тебя!». А через несколько месяцев вернулся в Нижнеудинск и сделал предложение руки и сердца. Юлия ответила согласием.
— Чуть позже Денис познакомил меня с отцом, а затем мы перебрались в Иркутск. Подали заявление в ЗАГС, сыграли свадьбу. Через несколько месяцев появился наш первенец — дочь Лиза. Родилась прямо в мой день рождения!
После этого появление каждого ребенка только укрепляло их союз. Сейчас у счастливых супругов 12 детей: 21-летняя Лиза, 19-летний Игнат, 18-летний Михаил, 16-летняя Анна, 15-летний Николай, 13-летний Денис, 12-летний Тимофей, 9-летний Илья, 8-летний Паша, 5-летний Соломон, 3-летний Иосиф и Вера, которой только недавно исполнился месяц. На днях семье вручили свидетельство о рождении младшей дочери.
— Мальчиков гораздо больше, чем девчонок. Когда принесла домой Иосифа, мальчишки заявили, что уже хотят понянчить девочку (смеется). Думала, что теперь уже только внучка появится, но родилась Вера.
Суп в кастрюлях на 10 литров
Глава семьи Денис — пастор церкви. Юлия же занимается воспитанием детей и хлопочет по дому. У Гилето большое хозяйство: содержат свиней, яков, лошадей, коров. Есть и огород в 10 соток, который полностью засаживается картошкой и другими овощами. Этих запасов семье хватает до начала зимы.
Еще в начале совместной жизни родители Дениса передали молодоженам небольшое строение размером 6 на 6 квадратных метров. Со временем расстроились: уже сейчас семья живет в большом доме площадью около 200 «квадратов» с несколькими спальнями. Супруги потратили немало сил и средств, чтобы создать его таким, каким он выглядит сейчас.
Брались за любую подработку: Юлия торговала молочной продукций, а Денис помимо церковной службы развозил мусор, подрабатывал в такси и поваром.
Сейчас дети живут по 2−3 человека в одной комнате. Есть и игровая с турниками. Другими словами, на голове друг у друга не стоят, отсутствием личного пространства не страдают.
— В доме две ванные комнаты. В целом хватает, но бывает, что с утра выстраивается очередь. Есть также баня, куда супруг ходит каждые выходные с мальчиками. Такая у них традиция!
У каждого из детей свои обязанности по дому: кто-то доит корову или кормит поросят, кто-то справляется по кухне или по двору. Старшие помогают младшим, вместе делают уроки.
— Готовить приходится много. Я практически целый день стою у плиты. С утра несколько видов каш, омлет. Всегда балую свежей выпечкой: пирожки, булочки, печенье. А суп варю в кастрюлях на 10 литров, — признается Юлия. — Если особенно вкусный получается, такого объема хватает на полдня. Котлеты и пирожки поштучно не считаю, чаще всего измеряю тазиками. Примерно за раз получается штук 30.
Сейчас в семье Гилето пять школьников, которые обучаются в разных параллелях. Юлия признается, что ее телефон буквально разрывается от родительских чатов. Многодетная мама всегда на связи с учителями.
— Часто бывает, что звонит какой-нибудь учитель и начинает рассказывать что-то про сына, а я не всегда понимаю о ком именно идет речь. Поэтому сразу в начале разговора уточняю: кто и какой класс. Учителя иногда забывают, что в школе учится не один Гилето (смеется).
Старшие дети уже осваивают профессию. Лиза учится в колледже на преподавателя физкультуры. Игнат недавно вернулся из армии и вместе с братом Михаилом подрабатывает на стройке. В планах у молодых людей — поступление в институт и получение водительских прав.
— Один из мальчишек захотел попробовать. Муж поехал узнавать информацию у тренера и в итоге записал шестерых, в том числе даже 5-летнего Соломона. Попросил скидку за всех, нам сделали (смеется). Конечно, большая семья — это большие траты. Один поход в продуктовый магазин — этот минимум 3000 рублей. И то это не полная закупка, а что-то по мелочи. Во многом спасает свое хозяйство. Муж поехал купить сезонную одежду средним мальчишкам и отдал 40 000. Благо, дети донашивают друг за другом, так как быстро растут. Что-то отдают и знакомые.
Уделяют внимание каждому
Супруги стараются уделить внимание каждому. Семья любит собираться вечерами вместе и просто разговаривать. Делятся впечатлениями от прожитого дня, обсуждают планы, все делают сообща. Глава семьи приобщает детей к рыбалке и походам в горы.
— Бывает, что, если куда-то выбираемся всей семьей, незнакомые люди удивляются, увидев нас. Подходят к мужу и спрашивают: «Это все от одной?». Почему-то именно это интересует (смеется).
Самое сложное для Юлии — это время, когда одновременно болеют все дети. А еще сибирячка признается, что нет ни дня, чтобы материнское сердце не переживало за сыновей и дочерей.
— Очень уделяем внимание с мужем на нравственные моменты в воспитании. Следим, чтобы дети не ругались матом, например, — рассказывает Юлия. — Конечно, иногда порой устаешь от этой рутины и бытовых дел, хочется уединиться. Стараюсь находить время для себя, хожу в спортзал и в бассейн. Либо иногда «сбегаем» с супругом на свидание в кафе.