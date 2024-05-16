«Варим суп в кастрюле на 10 литров, а в школу ребят развозим “партиями”: как живет семья из Иркутска с 12 детьми

— Один из мальчишек захотел попробовать. Муж поехал узнавать информацию у тренера и в итоге записал шестерых, в том числе даже 5-летнего Соломона. Попросил скидку за всех, нам сделали (смеется). Конечно, большая семья — это большие траты. Один поход в продуктовый магазин — этот минимум 3000 рублей. И то это не полная закупка, а что-то по мелочи. Во многом спасает свое хозяйство. Муж поехал купить сезонную одежду средним мальчишкам и отдал 40 000. Благо, дети донашивают друг за другом, так как быстро растут. Что-то отдают и знакомые.