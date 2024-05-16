Стали известны участки критически разбитых дорог в Новосибирске

В Новосибирске в 2024 году на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог предусмотрено бюджетное финансирование в размере 1,776 млрд рублей. Об этом сообщили в мэрии города на запрос Сиб.фм.

По данным администрации, общая протяженность дорог, планируемых к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 19,2 км на 14 объектах комплексного ремонта.

Самые критические участки в городе — Октябрьский и Димитровский мосты. Для ремонта мостов в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 1,149 млрд рублей (1,103 млрд рублей из федерального бюджета и 46 млн рублей из городского).

Закончить ремонт на Октябрьском мосту обещают только к концу года, 9 декабря. Ремонтом на данном участке занимаются организации ООО «СПЕЦТРАНССТРОЙ», ООО «ДК КЛЕВЕР» и ООО «СК Дороги Сибири».

Работы же на Димитровском мосту, по данным мэрии, разбиты на два этапа. До 10 декабря компания должна отремонтировать полотно по направлению с левого берега на правый, до 20 ноября 2025 года отремонтируют дорогу в обратном направлении.