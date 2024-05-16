Суд в Приморье отказался смягчить якутскому шаману Габышеву режим лечения

Уссурийский районный суд Приморского края отказал шаману из Якутии Александру Габышеву в смягчении режима лечения — его оставят в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщил Interfax со ссылкой на адвоката Алексея Прянишникова.
По данным правозащитника, которые приводит издание, врачи-психиатры настаивают на переводе в психиатрическую больницу общего типа. Решение суда в Уссурийске намерены обжаловать.
Напомним, Александр Габышев в марте 2019 года отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы, по его словам, «восстановить народовластие». Осенью того же года против шамана возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.
Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. Он находился на лечении в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа. Затем 12 мая 2020 года шамана принудительно госпитализировали в Якутский психоневрологический диспансер. В апреле 2022 года Габышева перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске. Смягчить режим лечения уже несколько раз отказались.