Выпускники Свердловской области будут сдавать ЕГЭ по новым правилам

В 2024 года для участия в ЕГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 19 773 участника, из них 16 629 выпускников текущего года, 2 123 выпускника прошлых лет. Также в это число попали выпускники средних профессиональных организаций, не прошедшие аттестацию в предыдущие годы и 21 десятиклассник для сдачи одного предмета, освоение которого завершилось в 10 классе.