Выпускники Свердловской области будут сдавать ЕГЭ по новым правилам

В 2024 года для участия в ЕГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 19 773 участника, из них 16 629 выпускников текущего года, 2 123 выпускника прошлых лет. Также в это число попали выпускники средних профессиональных организаций, не прошедшие аттестацию в предыдущие годы и 21 десятиклассник для сдачи одного предмета, освоение которого завершилось в 10 классе.
— Для выпускников 11 классов запланировано 183 пункта проведения экзамена, в том числе предусмотрена сдача ЕГЭ в случае такой необходимости для детей на базе областного детского онкологического центра и областной детской клинической больницы. Плюс 10 пунктов запланировано для сдачи ЕГЭ на дому в силу ограничений по здоровью, — рассказывает начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.
СРОКИ СДАЧИ ЕГЭ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ
По ее словам, обязательными для сдачи экзаменами в 2024 году будут русский язык и математика базового или профильного уровня. Основной период сдачи ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая до 11 июня, резервный период — с 12 по 21 июня, «президенские дни» — 4 и 5 июля.
Также Наталья Сокольская рассказала о нововведениях в ЕГЭ в 2024 году.
1. Регламентированы и внесены изменения в порядок проведения Единого государственного экзамена. Они касаются сокращения сроков проверки экзаменационных работ по информатике с 4 до 2 дней.
2. Предусмотрена возможность участников ЕГЭ изменить выбранный ранее уровень экзамена по математике с базового на профильный или наоборот.
3. Изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в сдаче ЕГЭ. С этого года они могут сдавать экзамены только в резервные дни, а не в сроки проведения основного периода экзаменов.
4. Введение дополнительных дней дня пересдачи ЕГЭ. Это так называемые президентские дни. Расписание основных дней экзаменов завершается 11 июня. До 21 июня завершаются сроки резервных дней основного периода.
С учетом послания президента России Федеральному Собранию добавлены два дополнительных дня для пересдачи ЕГЭ. Это 4 и 5 июля. В эти дни выпускники 11 классов могут пересдать один из своих результатов текущего года. Причем, в случае участия в пересдаче экзамена 4 или 5 июля предыдущие результаты аннулируются по данному предмету.
5. Появление и выдача медалей I и II степени. Это аналоги золотой и серебряной медалей. Медаль за особые успехи в учении I степени вручается выпускникам, которые получили не менее 70 баллов на ЕГЭ по русский язык и не менее 70 баллов по одному из выбранных им предметов.
Медаль за особые успехи в учении II степени предусмотрена для выпускников, которые получили не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 60 баллов по одному из выбранных предметов.
И в том, и в другом случае также обязательным является не менее 5 баллов по предмету математика базового уровня.