Жительница Екатеринбурга оставила без воды многоквартирный дом

В Екатеринбурге многоквартирный дом по адресу улица Сулимова, 4 оставался без холодной и горячей воды два месяца. Дело в том, что водоснабжающее оборудование было повреждено, но рабочие не смогли попасть в квартиру одной из жительниц дома, чтобы устранить поломку.