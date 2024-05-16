Жительница Екатеринбурга оставила без воды многоквартирный дом

В Екатеринбурге многоквартирный дом по адресу улица Сулимова, 4 оставался без холодной и горячей воды два месяца. Дело в том, что водоснабжающее оборудование было повреждено, но рабочие не смогли попасть в квартиру одной из жительниц дома, чтобы устранить поломку.
— Управляющая компания не могла достучаться до собственника квартиры, в которой водоснабжающее оборудование было повреждено, трубы проржавели, что вызвало протечку на нескольких этажах. Получать доступ и устранять неполадки пришлось через суд, — сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.
Судебные приставы получили исполнительный лист, согласно которому хозяйка квартиры должна была предоставить доступ в помещение. Женщина проигнорировала требования, и было принято решение о принудительном исполнении решения.
— Во время принудительного вскрытия жилого помещения, должник решила предоставить доступ в квартиру для проведения дальнейших ремонтных работ системы водоснабжения, — отметили в пресс-службе судебных приставов.