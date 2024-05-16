В СБДД попросили водителей и пешеходов быть предельно осторожными в непогоду. Инструкция

При сильном ветре и дожде водителям необходимо быть предельно внимательными. Поскольку ветер может повалить деревья, рекламные конструкции и другие предметы на проезжую часть, при движении и парковке нужно держаться на безопасном расстоянии от потенциально опасных объектов.