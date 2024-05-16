В СБДД попросили водителей и пешеходов быть предельно осторожными в непогоду. Инструкция

Соблюдая эти правила безопасности опасность можно свести к минимуму.
Водителям
При сильном ветре и дожде водителям необходимо быть предельно внимательными. Поскольку ветер может повалить деревья, рекламные конструкции и другие предметы на проезжую часть, при движении и парковке нужно держаться на безопасном расстоянии от потенциально опасных объектов.
Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию и снижать скорость движения, так как на мокром дорожном покрытии возрастает риск аквапланирования и заносов.
Пешеходам
Пешеходов также просят не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и шаткими строениями, которые могут упасть из-за ветра.
Из-за снижения видимости на дорогах при сильном ливне и ветре особую осторожность и внимательность надо соблюдать при переходе проезжей части.
От пеших прогулок в непогоду рекомендуется воздержаться, если в этом нет острой необходимости.