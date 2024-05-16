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В СБДД попросили водителей и пешеходов быть предельно осторожными в непогоду. Инструкция

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Из-за резкого ухудшения погоды СБДД Узбекистана обратилась к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах и улицах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соблюдая эти правила безопасности опасность можно свести к минимуму.

Водителям

При сильном ветре и дожде водителям необходимо быть предельно внимательными. Поскольку ветер может повалить деревья, рекламные конструкции и другие предметы на проезжую часть, при движении и парковке нужно держаться на безопасном расстоянии от потенциально опасных объектов.

Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию и снижать скорость движения, так как на мокром дорожном покрытии возрастает риск аквапланирования и заносов.

Пешеходам

Пешеходов также просят не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и шаткими строениями, которые могут упасть из-за ветра.

Из-за снижения видимости на дорогах при сильном ливне и ветре особую осторожность и внимательность надо соблюдать при переходе проезжей части.

От пеших прогулок в непогоду рекомендуется воздержаться, если в этом нет острой необходимости.