Где и почему перекрыли движение автомобилей, рассказали в мэрии Волгограда

Также на время проведения работ по очистке проезжей части дважды перероют для движения, остановки и стоянки машин улицу Советскую. Ограничения продлятся с 20.00 16 мая до 8.00 17 мая между улицами Комсомольской и Краснознаменской и с 20.00 17 мая по 8.00 18 мая между Комсомольской и 7-й Гвардейской Дивизии. Ранее сообщалось, где на московской трассе водителей все лето будут поджидать пробки.