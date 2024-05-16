Где и почему перекрыли движение автомобилей, рассказали в мэрии Волгограда

Участок улицы КИМ пришло время обновить в Волгограде. При строительстве его выложили гранитными брусками, со временем дорога пришла в негодность. В настоящее время подрядчик устраивает новое дорожное основание, затем демонтированную брусчатку вернут на место, сообщают в мэрии.
В связи с проводимыми работами приостановлено движение автомобилей по данному участку между улицами Циолковского и Пугачевской. Объехать его можно по улицам Циолковского, Калинина и Пугачевской. Для пешеходов запрета на движение нет.
Также на время проведения работ по очистке проезжей части дважды перероют для движения, остановки и стоянки машин улицу Советскую. Ограничения продлятся с 20.00 16 мая до 8.00 17 мая между улицами Комсомольской и Краснознаменской и с 20.00 17 мая по 8.00 18 мая между Комсомольской и 7-й Гвардейской Дивизии. Ранее сообщалось, где на московской трассе водителей все лето будут поджидать пробки.