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СК установит виновных в падении футбольных ворот на девочку в Дальнегорске

Упавшие на семилетнюю девочку в Приморье футбольные ворота привели к уголовному делу.

Источник: Следственный комитет РФ

Следователи выяснят, кто виноват в падении металлических футбольных ворот на девочку в Дальнегорске, вследствие чего ребенок получил травмы. После проведенной проверки заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на следственное управление СК России по Приморскому краю.

Инцидент случился еще 13 апреля. Семилетняя девочка на стадионе, который находится на территории культурно-спортивного центра «Полиметалл», повисла на верхней перекладине металлических футбольных ворот. Под ее весом никак не закрепленное сооружение перевернулось и рухнуло на ребенка, причинив девочке травмы. Ей понадобилась медицинская помощь, которую оказали в местной больнице.

Следователи осмотрели место происшествия и сами ворота, которые во избежание повторных инцидентов перенесли в другое место, где к ним не могут добраться дети. Сейчас они выясняют, кто монтировал спортивное сооружение на стадионе, и кто контролировал этот процесс.

СК