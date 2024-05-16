СК установит виновных в падении футбольных ворот на девочку в Дальнегорске

Следователи осмотрели место происшествия и сами ворота, которые во избежание повторных инцидентов перенесли в другое место, где к ним не могут добраться дети. Сейчас они выясняют, кто монтировал спортивное сооружение на стадионе, и кто контролировал этот процесс.