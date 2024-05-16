Мэр Владивостока в Харбине налаживает сотрудничество в туризме, молодежной политике, культуре

В Китае подписаны новые соглашения, которые обещают еще больше укрепить сотрудничество двух народов.

Источник: Мэрия Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков в эти дни находится в Китае. Накануне состоялся ряд встреч с властями города-побратима Харбина и представителями городской молодежи. По результатам общения сторон ожидается усиление сотрудничества в вопросах туризма, молодежной политики, культуры, спорта и во многих других сферах. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.

На встрече с и.о. мэра Народного правительства города Харбина господином Ваном Хэшэном глава дальневосточной столицы Константин Шестаков заявил, что тесные связи между Владивостоком и городами Китая способствуют росту турпотока. Только в 2023 году число туристов в регионе составило почти 130 человек. При этом приморская столица, по его словам, активно развивает сферу гостеприимства, улучшает общественные пространства и создает новые объекты для посещения.

Константин Шестаков обратил внимание своих китайских коллег и на статус Владивостока как Молодежной столицы России, который дает возможность проводить больше событийных мероприятий. Они могли бы быть весьма интересны для молодежи из Китайской Народной Республики и способствовали бы выстраиванию дружеских контактов и связей с молодежью Приморья.

К слову, роль молодежи в налаживании международного общения действительно ценится высоко. Это подтверждает и подписанное в среду, 15 мая, соглашение о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией в сфере молодежной политики. Подписи в документе оставили Константин Шестаков и Секретарь коммунистического союза молодежи Харбинского городского комитета Чжоу Чэнган.

В пресс-службе мэрии Владивостока уточнили, что соглашение позволяет усилить сотрудничество в экономике и торговли с помощью мероприятий по обмену для молодых предпринимателей, углубленного культурного обмена и сотрудничества в интересах молодежи, развития молодежного туризма.

Конечно, в ходе общения с представителями молодежи Харбина Константин Шестаков анонсировал ряд молодежных мероприятий в приморской столице и пригласил их посетить. Китайская сторона в ответ пригласила Владивосток принять участие в форуме молодых предпринимателей (18+).

Богат опыт сотрудничества городов-побратимов и в сфере образования. Поэтому весьма актуальна и логична была встреча Константина Шестакова с начальником управления образования города Харбина господином Хэ Цюанем. И здесь стороны пришли к взаимопониманию, договорившись по вопросам обмена учителями, преподающими русский язык в Харбине и китайский — в школах Владивостока. А также наметили несколько мероприятий в разных областях.

Глава Владивостока презентовал коллегам и представителям Харбинского профессионально-технического колледжа и харбинских средних школ проект для взаимодействия с конкретными учреждениями и программные мероприятия сразу на трехлетний период.

«Участниками мы видим общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования, колледжи и университеты. А именно, восемь общеобразовательных школ Владивостока и городской Дворец детского творчества, Морской государственный университет имени Невельского, учеников и учителей, студентов и преподавателей. В качестве программных мероприятий предлагаем мероприятия по трем основным направлениям. Это образовательные программы и обмены учителями и школьниками, проект “Научный мост” — обмен мнениями с привлечением экспертов из академической среды, медиашкола “Точка на карте” — совместное создание блога о путешествиях, а также международный летний лагерь», — отметил Константин Шестаков.

В пресс-службе мэрии также уточнили, что планируется организовать программы в области интеллектуальных игр и спорта, а также культуры и искусства:

конкурс школьных хоров, фестиваль школьных театров, фестиваль народных игр, фестиваль национальной кухни «Вкус Востока» (6+).

Также во время визита в Харбин глава Владивостока посетил Харбинскую экспериментальную школу, где осмотрел класс робототехники, географии и пообщался с двумя группами учеников, которые изучают русский язык. Здесь на вооружение были взяты несколько идей для владивостокских учебных заведений.

«Харбин является побратимом Владивостока и наша дружба и партнерские отношения имеют богатую историю. Планируем и дальше сотрудничать в интересах российско-китайских отношений, а также на благо молодежи и детей наших стран», — отметил глава Владивостока по итогу прошедших встреч.