У 353 водителей Астаны изъяты государственные номера

Так, за управление транспортными средствами с нечитаемыми государственными номерными знаками привлечено 110 водителей, за выброс мусора — 397 человек. Эксплуатация 567 транспортных средств была ограничена: у 353 водителей изъяты государственные номера, а 214 автомобилей отправлены на коммунальную стоянку.
«Также проверено 527 строительных объектов на наличие пунктов мойки колес автотранспорта. Акция продлится до 15 июня текущего года, но подобные профилактические рейды будут проводиться на постоянной основе. Цель этих мероприятий — формирование в обществе “нулевой терпимости” к любым нарушениям законности».