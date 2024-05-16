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У 353 водителей Астаны изъяты государственные номера

Как сообщает пресс-служба ДП Астаны, с начала акции (8 апреля) полицейскими выявлено порядка 6000 административных правонарушений, среди них нарушение правил благоустройства, загрязнение мест общего пользования, перевозка сыпучих грузов без полога, вынос грязи на дорожное покрытие, передает Tengri Auto.

Источник: РИА "Новости"

Так, за управление транспортными средствами с нечитаемыми государственными номерными знаками привлечено 110 водителей, за выброс мусора — 397 человек. Эксплуатация 567 транспортных средств была ограничена: у 353 водителей изъяты государственные номера, а 214 автомобилей отправлены на коммунальную стоянку.

«Также проверено 527 строительных объектов на наличие пунктов мойки колес автотранспорта. Акция продлится до 15 июня текущего года, но подобные профилактические рейды будут проводиться на постоянной основе. Цель этих мероприятий — формирование в обществе “нулевой терпимости” к любым нарушениям законности».

отметили в полиции.