У 353 водителей Астаны изъяты государственные номера

Так, за управление транспортными средствами с нечитаемыми государственными номерными знаками привлечено 110 водителей, за выброс мусора — 397 человек. Эксплуатация 567 транспортных средств была ограничена: у 353 водителей изъяты государственные номера, а 214 автомобилей отправлены на коммунальную стоянку.