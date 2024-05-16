Собянин: Главархив открыл онлайн-доступ к документам деятелей науки и искусства

Он рассказал, что в конкурсе приняли участие свыше тысячи учеников 8−11-х классов и колледжей. Только 59 человек перешли на следующий этап и были допущены к изучению 1,5 тысячи личных дел выдающихся личностей. Реализация проекта будет продолжена в новом учебном году, резюмировал Собянин.