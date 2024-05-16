Собянин: Главархив открыл онлайн-доступ к документам деятелей науки и искусства

По его словам, речь идет о документах, которые были признаны уникальными. В оценке их духовной и исторической ценности помогали столичные студенты и школьники, отметил мэр.
«Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей — студентов и преподавателей Императорского Московского университета», — уточнил он в публикации.
Собянин напомнил, что проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» запустили осенью 2023 года. Его цель состоит в том, чтобы научить молодежь анализировать архивные сведения, объяснил мэр.
Он рассказал, что в конкурсе приняли участие свыше тысячи учеников 8−11-х классов и колледжей. Только 59 человек перешли на следующий этап и были допущены к изучению 1,5 тысячи личных дел выдающихся личностей. Реализация проекта будет продолжена в новом учебном году, резюмировал Собянин.
Ранее в столице стартовал второй этап акции «Московская фотолетопись». Главархив получил от москвичей около 17 тысяч материалов. Среди них оказались фото- и видеопленки из семейных архивов, в частности материалы с открытия «Лужников» и виды столицы конца прошлого века.
С согласия владельцев материалы используют на выставках, а также в виртуальном музее.