Свежее кино в Хабаровске: лисы среди огня и возвращение монстра

Новая кинонеделя порадует любителей фильмов о животных, фантастики и триллеров. Будет что посмотреть и семьям с детьми: добрая экранизация советской классики о пионерском детстве и новинка от китайских мультипликаторов. Обо этом и не только в традиционном обзоре премьер по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Огненный лис», 0+, продолжительность — 90 мин.
Семейный документальный, Россия, реж.: Дмитрий Шпиленок.
Пожалуй, самая ожидаемая кинопремьера недели. «Огненный лис» — документальная лента для семейного просмотра. Дмитрий и Анна Шпиленок работали над фильмом три года в экстремальных условиях Камчатки. Причём первые два из них ничего не получалось. Ведь «актёры» — реальные дикие звери в естественной среде обитания. «Огненный лис» — это история конкретного лиса от его рождения в норе до превращения во взрослого самца.
— Лисы настоящие. Они живут реальной жизнью. Они восхищают, потому что ошибаются только раз в жизни. Если она ошибется, она умрет, она погибнет. Но какие у них страсти кипят, какая у них взаимовыручка! Смотришь, и ну вот это настоящее. Вот это без поиска выгоды, это без обмана", — рассказывает Анна Шпиленок порталу kinoteatr.ru.
«Министерство неджентльменских дел», 18+, продолжительность — 120 мин.
Историческая драма, США, Великобритания, Турция, реж.: Гай Ричи.
1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.
«Планета обезьян: Новое царство», 12+, продолжительность — 145 мин.
Фантастика, США, Австралия, реж.: Уэс Болл.
Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всём, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.
«Пацан против всех», 18+, продолжительность — 111 мин.
Боевик, Германия, ЮАР, США, реж.: Мориц Мор.
Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.
«Каждый мечтает о собаке», 6+, продолжительность — 89 мин.
Семейный, Россия, реж.: Ольга Беляева.
Юрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба.
«Я не киллер», 18+, продолжительность — 115 мин.
Комедия, боевик, США, реж.: Ричард Линклейтер.
Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.
«7 дней, 7 ночей», 12+, продолжительность — 98 мин.
Комедия, Россия, реж.: Айк Кбеян.
Некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. Сергей, модный фотограф, получает задание слетать на выставку. Он пытается отказаться от командировки, так как у Насти день рождения. Ольга, в очередной раз разочаровавшись в поступке мужа, уже готова подать на развод. Но вот восьмилетняя Настя, их дочь, покупает на подаренные деньги путёвку для всей семьи в Армению. Семью Гуреевых ожидают весёлые приключения, в том числе и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют как раз 7 дней и 7 ночей! Пройдут они и свои собственные испытания, которые помогут понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.
«Реинкарнация. Демоны желаний», 18+, продолжительность — 96 мин.
Ужасы, США, реж.: Дэвид Джеймс.
Мэтт очень любит Клэр. Она смертельно больна, он не хочет ее терять. Мэтт совершает ритуал и загадывает желание, чтобы любимая не покидала этот мир. Но у исполнения желания есть обратная сторона. Мэтту придется сразиться с демонами тьмы и узнать, какова истинная цена исцеления.
«Обитель страха», 18+, продолжительность — 86 мин.
Триллер, США, реж.: Алек Тибальди.
Ли и её осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.
«Кунг-фу тигр», 6+, продолжительность — 90 мин.
Мультфильм, Китай, реж.: Стэнли Цан, Цзоу И.
11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.