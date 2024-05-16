В Хабаровске возводят новый «Олимп» для летнего отдыха детей

В Хабаровске реконструкция загородного муниципального лагеря «Олимп» осуществляется под тщательным контролем, сообщает пресс-служба администрации города.
Заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Мильчакова провела выездное совещание на территории лагеря «Олимп», где продолжаются активные работы по благоустройству. Уже убраны опасные деревья, выкорчеваны пни и зачищена территория под газон. 15 мая была доставлена первая партия оборудования для новой модульной столовой, а строительство жилых корпусов идет по графику, чтобы лагерь «Олимп» смог принять первых юных гостей уже в июле 2024 года.
«Работы по реконструкции лагеря продолжатся и в будущем. “Олимп” станет лагерем нового стандарта. Мы включены в национальную программу на 2025 год. Предварительно наша заявка одобрена. В следующем году мы планируем построить еще четыре корпуса, тогда лагерь сможет принять больше детей. Также предусмотрено возведение клуба и обустройство спортивных площадок. Это место будет настоящей жемчужиной для отдыха детей», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Путевки в лагерь будут доступны для всех желающих, а первыми его посетителями станут спортсмены из городских федераций.