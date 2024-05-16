В Хабаровске возводят новый «Олимп» для летнего отдыха детей

«Работы по реконструкции лагеря продолжатся и в будущем. “Олимп” станет лагерем нового стандарта. Мы включены в национальную программу на 2025 год. Предварительно наша заявка одобрена. В следующем году мы планируем построить еще четыре корпуса, тогда лагерь сможет принять больше детей. Также предусмотрено возведение клуба и обустройство спортивных площадок. Это место будет настоящей жемчужиной для отдыха детей», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.