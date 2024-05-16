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В Самаре интервал заказных автобусов на Ново-Садовой сократили до 3−6 минут

Интервалы заказных автобусов сократили по просьбам самарцев.

Источник: Администрация г. Самара

В Самаре скорректировали расписание количества рейсов заказных бесплатных автобусов, пущенных на время капитального ремонта трамвайной линии на улице Ново-Садовой.

Теперь заказные бесплатные автобусы стали ходить еще чаще. В часы «пик» интервал движения автобусов составляет 3 минуты, в остальное время — 6 минут, сообщили в администрации Самары.

Интервалы заказных автобусов сократили по просьбам самарцев, которые жаловались на то, что автобус порой приходиться ждать до получаса.

По словам заместителя руководителя Департамента транспорта Самары Александра Ерополова, в течение полумесяца только 5% рейсов допустили задержки движения из-за незначительных поломок автобусов и дорожной ситуации.

Заказной маршрут обслуживают 30 автобусов вместимостью от 39 до 42 пассажиров с количеством посадочных мест от 19 до 23.