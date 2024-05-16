Яна Батыршина и Гекдениз Карадениз стали послами Игр БРИКС

Напомним, Игры БРИКС пройдут в столице РТ с 12 по 23 июня. На сегодня уже зарегистрировано порядка 5 тыс. человек из 60 стран. А из 100 тысяч билетов на Игры БРИКС продано уже порядка 20 тысяч.