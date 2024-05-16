Яна Батыршина и Гекдениз Карадениз стали послами Игр БРИКС

Послами Игр БРИКС в Казани стали серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Батыршина и бывший игрок ФК «Рубин» Гекдениз Карадениз. Представлен талисман Игр БРИКС Как сообщает пресс-служба минспорта РТ, церемония посвящения состоялась на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Статуэтки послов спортсменам вручил министр спорта республики Владимир Леонов.
Ранее стало известно, что амбассадорами соревнований стали фехтовальщица Софья Великая и прыгун в воду Илья Захаров.
Напомним, Игры БРИКС пройдут в столице РТ с 12 по 23 июня. На сегодня уже зарегистрировано порядка 5 тыс. человек из 60 стран. А из 100 тысяч билетов на Игры БРИКС продано уже порядка 20 тысяч.