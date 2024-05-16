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Скончался Заслуженный ветеран Хабаровского края Дмитрий Семенович Зацепин

В Комсомольске-на-Амуре 14 мая скончался Заслуженный ветеран Хабаровского края и Комсомольского авиационного завода Дмитрий Семенович Зацепин.

Источник: Мэрия Комсомольска

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ему было 93 года.

Дмитрий Семенович родился 27 июня 1930 года в д. Данковка Добринского района Воронежской области. Он вместе с семьей переехала в Город юности в 1934. Родные участвовали в строительстве авиационного завода. Дмитрий Семенович окончил авиационный техникум в 1951 году, начала работать на заводе. Его трудовой стаж на предприятии 50 лет. Его работу отмечали благодарностями, почетными грамотами, юбилейными знаками.

Дмитрий Семенович участвовал в гражданском и патриотическом воспитании молодежи, развитии ветеранского движения. Он писал стихи, был членом «Поэтического клуба» Комсомольска-на-Амуре. Прощание с ветераном состоится 17 мая с 12:00 до 13:00 во Дворце культуры авиастроителей (ул. Калинина, 7).