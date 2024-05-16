Скончался Заслуженный ветеран Хабаровского края Дмитрий Семенович Зацепин

Дмитрий Семенович родился 27 июня 1930 года в д. Данковка Добринского района Воронежской области. Он вместе с семьей переехала в Город юности в 1934. Родные участвовали в строительстве авиационного завода. Дмитрий Семенович окончил авиационный техникум в 1951 году, начала работать на заводе. Его трудовой стаж на предприятии 50 лет. Его работу отмечали благодарностями, почетными грамотами, юбилейными знаками.