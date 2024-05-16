Новые проезды в Советском районе Казани получили официальные названия

В Казани появились новые проезды с официальными названиями. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
Согласно постановлению, новые проезды будут называться:
- проезд № 1 — «Эшчелэр — Эшчеләр юлы»;
- проезд № 2 — «Хэрэкэт — Хәрәкәт юлы»;
- проезд № 3 — «Предпринимателей — Эшмәкәрләр юлы»;
- проезд № 4 — «Механизаторов — Механизаторлар юлы»;
- проезд № 5 — «Промышленников — Сәнәгатьчеләр юлы».
Новые названия уже внесены в адресный план Казани и Реестр названий улиц города. Также наименования включены в Государственный адресный реестр.
Напомним, для жителей жилого массива Сухая Река был организован дополнительный автобусный маршрут № 92с. Это произошло после того, как по истечении срока контракта перевозчик прекратил обслуживание маршрута № 37а.