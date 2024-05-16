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Новые проезды в Советском районе Казани получили официальные названия

Постановление о присвоении названий новым проездам в Казани опубликовано и вступает в силу.

Источник: Реальное время

В Казани появились новые проезды с официальными названиями. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Согласно постановлению, новые проезды будут называться:

  • проезд № 1 — «Эшчелэр — Эшчеләр юлы»;
  • проезд № 2 — «Хэрэкэт — Хәрәкәт юлы»;
  • проезд № 3 — «Предпринимателей — Эшмәкәрләр юлы»;
  • проезд № 4 — «Механизаторов — Механизаторлар юлы»;
  • проезд № 5 — «Промышленников — Сәнәгатьчеләр юлы».

Новые названия уже внесены в адресный план Казани и Реестр названий улиц города. Также наименования включены в Государственный адресный реестр.

Напомним, для жителей жилого массива Сухая Река был организован дополнительный автобусный маршрут № 92с. Это произошло после того, как по истечении срока контракта перевозчик прекратил обслуживание маршрута № 37а.

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