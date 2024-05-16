Три пункта для сдачи ЕГЭ на дому организуют в Нижнем Новгороде

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ состоится с 23 мая по 21 июня. Так, уже через неделю, 23 мая, выпускники сдадут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая ребята напишут экзамен по русскому языку, а 31 мая — по математике базового и профильного уровней.