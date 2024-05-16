Три пункта для сдачи ЕГЭ на дому организуют в Нижнем Новгороде

Три пункта для сдачи ЕГЭ на дому будут организованы в Нижнем Новгороде в 2024 году, сообщили ИА «Время Н» в городском департаменте образования.
Экзамен в таком формате проводят для обучающихся по медицинским показаниям. Данные пункты будут организованы в Автозаводском, Приокском и Нижегородском районах города.
Напомним, основной период сдачи ЕГЭ состоится с 23 мая по 21 июня. Так, уже через неделю, 23 мая, выпускники сдадут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая ребята напишут экзамен по русскому языку, а 31 мая — по математике базового и профильного уровней.
Согласно новому порядку, теперь выпускникам предоставляется возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. В этом случае первый результат экзамена будет аннулирован. Дни пересдачи — 4 и 5 июля.
Ранее мы сообщали, что более 13 тысяч нижегородцев подали заявки на сдачу ЕГЭ в 2024 году. Это ученики 11-х классов, а также выпускники школ прошлых лет.