В Кишиневе перекрывают несколько улиц: Где-то кино снимают, где-то идет ремонт — публикуем список дорог, которые придется объезжать окольными путями

Сегодня с 10:00 до 17:00 в связи с проведением работ по асфальтированию будет частично ограничено дорожное движение на пересечении улиц Алба-Юлия и Иона Пеливана.
В указанный интервал движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
— троллейбусы № 3, 21 и 22 будут курсировать по маршруту с отклонениями от установленного расписания;
— троллейбус № 38 будет перенаправлен с ул. Н. Костина на ул. Иона Пеливана — ул. В. Белинского — ул. Иона Крянгэ, туда и обратно.
Кроме того, 16 мая в связи со съёмками художественного фильма с 07:00 до 13:00 полностью перекрыто движение транспорта по улице Михаила Садовяну, на участке между улицами Игоря Виеру и Иона Думенюка.
С 14:00 до 19:00 будет приостановлено дорожное движение на улице Отоваска, участке между ул. Отоваска, 19 и 25/1.
Четверг станет последним днем, когда движение транспорта в городе будет перекрыто из-за съемок.