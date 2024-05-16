Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе перекрывают несколько улиц: Где-то кино снимают, где-то идет ремонт — публикуем список дорог, которые придется объезжать окольными путями

16 мая изменится маршрут некоторых троллейбусов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня с 10:00 до 17:00 в связи с проведением работ по асфальтированию будет частично ограничено дорожное движение на пересечении улиц Алба-Юлия и Иона Пеливана.

В указанный интервал движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

— троллейбусы № 3, 21 и 22 будут курсировать по маршруту с отклонениями от установленного расписания;

— троллейбус № 38 будет перенаправлен с ул. Н. Костина на ул. Иона Пеливана — ул. В. Белинского — ул. Иона Крянгэ, туда и обратно.

Кроме того, 16 мая в связи со съёмками художественного фильма с 07:00 до 13:00 полностью перекрыто движение транспорта по улице Михаила Садовяну, на участке между улицами Игоря Виеру и Иона Думенюка.

С 14:00 до 19:00 будет приостановлено дорожное движение на улице Отоваска, участке между ул. Отоваска, 19 и 25/1.

Четверг станет последним днем, когда движение транспорта в городе будет перекрыто из-за съемок.